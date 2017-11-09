Обезьяна-наркоман выпила бензин у торговцев в Индии

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В индийском городе Панипат, штат Харьяна, дикая обезьяна пристрастилась к бензину. Об этом сообщает UPI.

Тайские торговцы заметили, что пока они работают на городском рынке, кто-то выкачивает горючее из их мотоциклов. Они решили выследить вора и обнаружили, что во всем виновато животное, которое пьет бензин.

Примат сидел возле припаркованных мотоциклов и спокойно дожидался, когда люди уйдут. Затем он снимал топливный шланг и высасывал из бака бензин.

Глава местного объединения торговцев Гаурав Лиха (Gaurav Leekha) утверждает, что обезьяна отказывается от орехов и бананов. «Вряд ли она кого-то побеспокоит, потому что, вероятно, всегда под кайфом», — заметил он.

В сентябре сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили двенадцать мертвых обезьян. Специалисты предположили, что они умерли от страха, когда услышали рычание тигра.