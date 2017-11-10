Эксперт ВШЭ усомнился в профессионализме сотрудников ФАС из-за билетов на поезда

Заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о наличии «перекосов» в тарифах Федеральной пассажирской компании (ФПК — дочерняя структура РЖД) и о «загадочном» ценообразовании компании на билеты в плацкартные вагоны ставят под вопрос профессионализм сотрудников ведомства. Такое мнение высказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в интервью «Ленте.ру».

«Эти высказывания ставят под вопрос профессионализм сотрудников антимонопольной службы», — заявил Олег Матвейчев. Он также пояснил, что именно ФАС, а не РЖД, устанавливает тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах.

Олег Матвейчев считает, что ответственность за решение проблемы тарифов лежит на антимонопольной службе. «Какие претензии могут быть к РЖД, если тарифами занимаются специальные регулирующие органы, в том числе антимонопольный», — задается вопросом эксперт. Действия ФАС он расценивает, как «вредительство». «Такое впечатление, что за счет такого резонансного дела, которое затрагивает большое количество людей, ФАС демонстрирует свою значимость и изображает бурную деятельность. Это похоже на самопиар. В то время как задача ФАС — наоборот, гасить конфликты и быть площадкой для примирения сторон, особенно когда это касается большого количества граждан», — говорит Матвейчев.

Накануне замруководителя ФАС Александр Редько обнародовал решение, принятое по итогам совещания в правительстве РФ, о том, что тарифы на плацкарт в 2018 году останутся на уровне текущего года. В ФПК сообщили, что возобновить продажи билетов, которые были приостановлены еще 3 ноября, до сих пор не могут, поскольку антимонопольное ведомство не предоставило соответствующие документы. По словам представителя ФПК, «билеты на поезда дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года поступят в продажу сразу же после получения необходимых нормативных документов от регулятора».

Позже начальник управления регулирования транспорта ведомства Адиля Веселяева заявила о наличии «перекосов» в тарифах ФПК.

Антимонопольное ведомство в свою очередь заявило, что у РЖД нет препятствий для реализации билетов. При этом ФАС ранее настаивала на снижении тарифов в регулируемом сегменте на 10 процентов в 2018 году и грозила штрафом, если РЖД не возобновят продажу билетов до 16 ноября этого года.

Позднее ФАС согласилась с доводами Минтранса и Минэкономразвития, которые выступили против инициативы антимонопольного ведомства. После правительственного совещания тариф решено было оставить неизменным, а срок возобновления продажи билетов продлить до 18 ноября.

