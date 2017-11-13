Регионы начнут активнее зарабатывать на проведении международных форумов

В России создана Ассоциация «Национальное конгресс-бюро» (НКБ). Цель организации — презентация инфраструктурных возможностей регионов для привлечения и проведения международных мероприятий и развития делового туризма. Об этом сообщает пресс-релиз Фонда «Росконгресс», присланный в редакцию «Лента.ру».

Ассоциация НКБ будет выполнять функцию «единого окна» для организаторов. Это позволит привлекать новые значимые международные конгрессные мероприятия в Россию. Учредителями новой организации выступили Фонд «Росконгресс», АО «Российский экспортный центр», Международный фонд технологий и инвестиций, ООО «ВНИЦ Р-Н-С».

«Организация международных конгрессных мероприятий имеет существенный экономический эффект как для экономики страны, для бюджета регионов, где проходят мероприятия, так и для компаний, занятых в сфере индустрии встреч», - заявил советника президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, проведение конгрессных мероприятий стимулирует развитие инфраструктуры в сфере индустрии встреч, способствует привлечению инвестиций в эту отрасль, создает новые рабочие места. «Доля России на мировом рынке международных деловых мероприятий составляет менее 1 процентов», — напомнил Кобяков. Потенциал для роста огромный, убежден он: российский сектор конгрессов, конференций и деловых встреч оценивается экспертами примерно в 200-250 миллионов долларов. А емкость мирового рынка — почти 900 миллиардов долларов.

«Доля отрасли в ВВП России — 0,02 процента, при том что в ведущих европейских странах она составляет более 2 процента. Это огромный потенциал, который необходимо развивать в нашей стране», — резюмировал Кобяков.

В ближайших планах Ассоциация НКБ — объединить компании, занятых в сфере индустрии встреч (отели, конгрессные площадки, транспортные компании, операторы мероприятий и другие). Кроме того, в числе приоритетов организации: обеспечить взаимодействие с регионами и ключевыми международными профильными ассоциациями; организация национальных экспозиций на международных площадках (IBTM, IMEX и других). Также акцент будет сделан на реализации образовательных проектов, в сфере ивент-индустрии, сертификация представителей ивент-индустрии и создание тематических рейтингов.