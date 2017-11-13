Facebook забанила открытки с «непотребной» птичкой

Художница из Шотландии не смогла загрузить изображения своих открыток в интернет-магазин на Facebook из-за их якобы сексуального характера. На этот случай обратила внимание The Telegraph. Сама женщина сообщила об этом в своем аккаунте в соцсети.

Джеки Чарли пыталась загрузить изображения открыток с животными и птицами пять раз, однако все время получала сообщение об ошибке. В нем было написано, что они якобы содержат непотребства. «Некоторые считают, что такое могло случиться из-за слова redbreast в описании (это слово в английском означает птицу малиновку — прим. «Ленты.ру»), но я не использовала его», — сказала женщина.

Позже изображения товара были разблокированы и загружены в интернет-магазин художницы. Чарли отметила, что в Facebook должны пересмотреть свои определения взрослого и сексуального материала.

Представитель соцсети пояснил, что команда сайта обрабатывает миллионы сообщений в неделю. «Время от времени случаются ошибки, и мы запрещаем контент, не содержащий ничего скандального», — добавил он.

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В ноябре Facebook начала тестировать функцию, которая предотвращает публикацию в интернете чужих фотографий в обнаженном виде. По словам представителей компании, так пользователям соцсети удастся избежать порномести со стороны бывших партнеров.

Ранее в Facebook была подвергнута цензуре знаменитая фотография лауреата Пулитцеровской премии Ника Ута, на которой ребенок без одежды бежит от напалмовой атаки во время Вьетнамской войны. Объявление Австралийского аукционного дома с картиной известного художника Чарльза Блэкмана, на которой изображена обнаженная девушка, также было запрещено. Однако контент с изображением насильственной смерти и абортов социальная сеть удалить отказалась, добавляет The Telegraph.