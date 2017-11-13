В Киеве рассказали о подготовке новых многомиллионных исков к России из-за Крыма

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что Киев готовит новые многомиллионные иски из-за воссоединения Крыма с Россией. Об этом он рассказал в интервью порталу «Апостроф».

По словам Туки, две недели назад у него состоялась встреча с представителями прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве). «Люди работают. Я надеюсь, просто информационную бомбу будем подкладывать под москалей (так на Украине пренебрежительно называют русских — прим. «Ленты.ру»). Готовятся международные иски многомиллионные — и об использовании наших недр, и об использовании нашей инфраструктуры, и об использовании наших портов, и о нанесении экологического ущерба... Все это готовится, тщательно документируется и будет предъявлено в международных судах», — сказал чиновник.

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2 ноября представитель президента Украины в Крыму (приемная находится в Киеве) Борис Бабин сообщил, что Киев намерен завалить Россию исками в международных организациях и судах, чтобы вынудить Москву все больше платить за воссоединение с Крымом. «Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России», — заявил он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.