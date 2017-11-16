Крылатого железного медведя с головой Путина и осетром в лапах отправят в Кремль

Железную скульптуру медведя с головой президента России Владимира Путина и осетром в лапах выставили в одном из астраханских дворов, сообщил портал kaspyinfo.ru.

Автор композиции — местный житель Виктор Кропачев — назвал ее «Ум, сила и душа». Скульптор-самоучка намерен отправить свою работу в подарок лидеру страны.

По замыслу Кропачева, скульптура представляет собой образ современной России, борющейся со внешним врагом, которого здесь символизирует орел: левой ногой железный медведь наступает на птицу, чьи крылья находятся за его спиной.

Осетр — ценная промысловая рыба, символ Астраханской области. Кроме того, осетр в этой композиции обозначает доброту и душевность Путина, выпускавшего несколько лет назад молодь этой рыбы в Волгу, поясняет автор.

Идея скульптуры пришла в голову Кропачеву еще шесть лет назад. Работа над кованной композицией заняла несколько месяцев.

Виктор Кропачев занимается художественной ковкой с 2009 года, несколько лет назад он получил от региональной службы занятости субсидию на развитие собственного дела. Скульптор участвовал в нескольких местных выставках, а в 2014 году показывал в Ростове композицию под названием «Плод страстей».