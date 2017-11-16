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Американец избежал казни из-за неспособности медиков угодить в его вену

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Алва Кэмпбелл
Алва Кэмпбелл

Власти американского штата Огайо отменили казнь 69-летнего Алвы Кэмпбелла (Alva Campbell), из-за того, что тюремные медики не смогли ввести в его вену смертельный препарат. Об этом сообщает NBC News.

Кэмпбелл в 1997 году во время вооруженного ограбления застрелил 18-летнего Чарльза Дайелса. У убийцы за годы в тюрьме обнаружилось множество болезней, включая рак легких и тяжелую пневмонию. После операции по замене тазобедренного сустава он передвигается с помощью ходунков.

Врачи в течение получаса пытались шприцем попасть в его вену и ввести смертельный препарат мидазолам, однако все их попытки закончились неудачей.

Губернатор Огайо Джон Кейсик заявил, что 5 июня 2019 года будет предпринята еще одна попытка умертвить Кэмпбелла, но его адвокат сомневается, что это увенчается успехом.

В 2016 году Верховный суд Огайо отклонил апелляцию приговоренного к смертной казни Ромеля Брума, который выжил после первой попытки приведения приговора в исполнение. В 2009 году экзекуторы 18 раз пытались найти вену у осужденного для введения смертельной инъекции, но так и не смогли этого сделать. Адвокаты Брума подали прошение о пересмотре приговора, в котором утверждали, что повторная казнь является неконституционной, так как подразумевает вторичное привлечение к ответственности за одно и то же преступление.

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