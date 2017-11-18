Ту-160 оглушил весь Волгоград переходом на сверхзвук

Волгоградцы массово жалуются на оглушивший их громкий хлопок, напоминающий звук мощного взрыва. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщает V1.ru.

Хлопок раздался в 15:57 по местному времени (совпадает с московским). После этого горожане стали выяснять в социальных сетях, что произошло. Оказалось, что звук услышали даже жители окраин и пригородов. Из-за него затряслись окна в домах, а во многих автомобилях сработала сигнализация.

В областном главке МЧС вскоре сообщили, что информации о каких-либо ЧП на территории Волгограда не поступало. В пресс-службе Южного военного округа также заявили, что сведений о взрывах в городе нет. В полиции не дали комментариев: представитель ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова указала «Блокноту Волгограда», что сейчас «вечер субботы вообще-то».

Журналисты V1.ru выяснили, что источником звука мог быть пролетевший над городом стратегический бомбардировщик Ту-160. По информации издания, в небе над Волгоградом ракетоносец перешел на сверхзвуковую скорость, что и стало причиной звукового удара.

В окрестностях города, как пишет «СоцИнформБюро», проходит репетиция авиашоу, которое запланировано на 19 ноября. Мероприятие приурочено к 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Примет ли участие в шоу Ту-160 — не уточняется.