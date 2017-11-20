Таджиков обяжут слушать книги Рахмона

Власти Таджикистана обязали все государственные и частные радиокомпании проводить литературные чтения произведений президента страны Эмомали Рахмона. Об этом сообщает «Радио Озоди» (таджикская редакция «Радио Свобода»).

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Как считают в комитете по телевидению и радиовещанию Таджикистана, это «повысит чувство самосознания и патриотизма в каждом гражданине».

По словам директора государственного радио «Точикистон» Фарруха Зиеева, станция уже записала две книги: «Таджики в зеркале истории» и «Язык нации — бытие нации». Как сказал источник «Озоди» в одной из частных радиостанций, если вещатель откажется транслировать произведения главы государства, его лишат лицензии.

«Радио Озоди» отмечает, что Эмомали Рахмон написал больше 20 книг. В ноябре 2016 года в городе Гиссаре установили весящий одну тонну памятник книге «Таджики в зеркале истории». Ее опубликовали в 2002 году, книгу издали на русском, английском, немецком, арабском, китайском, персидском и французском языках.