Отлетевший от грузовика диск убил водителя легковушки на Ямале

Авария произошла на участке «Граница ЯНАО — Губкинский» трассы Сургут — Салехард. У грузовой машины вылетел диск колеса и попал в легковую машину. Об этом сообщает «Север-Пресс».

Легковушка ехала по встречной полосе. Ее водитель погиб. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

«АиФ — Ямал» уточняет, что диск попал в лобовое стекло автомобиля, а мужчина, проживавший в городе Тарко-Сале, скончался на месте.

В 2016 году грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Москве. Девять человек были доставлены в больницы. Водитель фуры скрылся с места происшествия.