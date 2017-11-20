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Золотую корону Наполеона начали продавать по частям

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Золотой лавровый лист, извлеченный из короны Наполеона Бонапарта, продали на аукционе в Париже 19 ноября за 625 тысяч евро. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает The Guardian.

Финальная стоимость элемента короны намного превысила предположения аукционного дома Osenat. В головном уборе осталось еще пять таких же золотых листов. Бонапарт надевал корону на коронации в 1804 году. Сама регалия была продана на торгах в 1980 году за 92 тысячи евро.

В целом в воскресенье с молотка ушло более 400 произведений искусства и различных предметов, посвященных французскому императору. Украшенную декоративными цветами шкатулку Жозефины, супруги Наполеона, купили в три раза дороже, чем ожидалось — за 150 тысяч евро.

В марте 2013 года обручальное кольцо, приобретенное Наполеоном для своей невесты Жозефины Богарне, было продано на аукционе Osenat во французском Фонтенбло за 949 тысяч долларов. Годом ранее в Париже продали письмо французского императора с обещанием взорвать московский Кремль.

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