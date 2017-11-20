Раздел имущества при разводе предложили упростить

Общественная палата России подготовила рекомендации для Госдумы о поправках в Семейный кодекс. Они предусматривают упрощение процедуры развода супругов. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает газета «Известия».

Предлагается, к примеру, указывать в Едином госреестре прав на недвижимость собственность, находящуюся в совместном пользовании — это не позволит мужу или жене продать ее без согласия другого.

Кроме того, бизнес делить не рекомендуют — его советуют отдавать тому, кто им занимается, а другому в этом случае необходимо выплатить компенсацию.

Помимо этого общественники предлагают оспаривать пункты брачного контракта, если они покажутся несправедливыми.

Инициативу ОП поддержали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия»). Идеи одобрили и юристы.