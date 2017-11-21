В Красноярье появится первый на территории Сибири центр адронной терапии

В Красноярске в рамках государственно-частного партнерства планируют построить первый за Уралом центр адронной терапии онкологических заболеваний, пишет газета «Наш Красноярский край» во вторник, 21 ноября.

Об этом на встрече с исполняющим обязанности ректора Сибирского федерального университета (СФУ) Владимиром Колмаковым рассказал начальник циклотронно-радиохимического комплекса ЦЯМ ФСНКЦ ФМБА России Николай Токарев.

Этот центр должен завершить формирование кластера ядерной медицины, сформированного на площадке краевого онкодиспансера.

На базе СФУ уже ведется подготовка специалистов для работы на этих объектах по магистерской программе. Первый выпуск состоится в следующем году.

Адронная терапия — это лечение рака, путем облучения опухоли пучками протонов или тяжелых ионов. В отличие от обычной лучевой терапии, где используется гамма-излучение, этот вид лечения несет меньше вреда здоровым клеткам организма человека.