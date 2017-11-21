Мусульман затравили за фейковый поджог автобуса

В сети обратили внимание на ролик с поджигающим лондонский автобус мигрантом-мусульманином. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте пользователя с ником ASJBaloch.

На видео молодой человек сидит в хвосте автобуса, замечает лежащие на сидении скомканные газетные листы и решает поджечь их. После того, как бумага загорелась, он выходит из транспортного средства. «Луишем, Лондон. Мигрант поджигает автобус и уходит», — говорится под публикацией.

В комментариях под роликом зрители возмутились поведением мигранта, отметив, что беженцам-мусульманам нет места в Великобритании. «Сначала они *** (потеряли) свою страну, теперь приехали сюда и вытворяют то же самое», — отметил один из них.

«Они не хотят ассимилироваться. Они слепо верят Корану и хотят уничтожить нас», — заявил другой.

В то же время, сотрудники издания Mashable выяснили, что ролик — фейк. По их словам, видео было склеено из двух разных записей, снятых на камеры в 2015 и 2016 годах.

Так, в 2015 году поджигателем оказался 15-летний подросток восточной внешности, который действительно поджег пачку газет и сбежал из автобуса. В 2016 году жители Лондона долгое время наблюдали за горящим автобусом: виновником оказался 13-летний школьник, который позже добровольно признался в преступлении.