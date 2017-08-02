В сети испугались похожих на мусульманок автобусных кресел

Участники закрытой группы в Facebook раскритиковали похожие на мусульманок автобусные кресла. Об этом пишет The Washington Post.

В сообществе под названием Fatherland viktigst («Отечество первостепенно») один из участников группы опубликовал фото из автобуса и отметил, что оно символизирует все существующие в Норвегии проблемы.

Под публикацией появились десятки комментариев, в которых пользователи признали зрелище пугающим. «Это страшно и должно быть запрещено. А вдруг это террористы с оружием?» — написал один из юзеров.

При этом, согласно The Washington Post, комментаторы обсуждали женщин в парандже, хотя в действительности на снимке запечатлены автобусные кресла, напоминающие мусульманок лишь очертаниями. Позднее автор оригинального поста признался, что решил таким образом подшутить над противниками мигрантов и опубликовал фото кресел для того, чтобы проверить, сколько людей поведутся на его провокацию.

В апреле в сети активно обсуждали опубликованную в Twitter полицией американского города Вайоминг (штат Миннесота) фотографию сломанного зонтика для коктейлей, который стал причиной обращения в правоохранительные органы. Оказалось, что житель Вайоминга обнаружил пакет с зонтиком в сумочке своей жены, по какой-то причине решил, что это наркотики, и обратился в полицию.