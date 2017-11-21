Порошенко рассказал о блуждании украинцев по закоулкам «русского мира»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна до сих пор не вышла из зоны турбулентности. Об этом во вторник, 21 ноября, он сказал в Киеве в ходе выступления по случаю так называемого Дня достоинства и свободы, передает портал «Гордон».

«Да, мы еще не вышли из зоны турбулентности и до сих пор расплачиваемся за два десятилетия блуждания окольными путями "русского мира", но стратегически мы с вами на правильном пути. Туда Украину вывели миллионы участников Революции достоинства. Они ясно определили дорогу, по которой стране идти в будущее», — заявил Порошенко.

Он добавил, что участники событий на Майдане зимой 2013-2014 года «делали то же дело», что и военнослужащие украинской армии в Донбассе.

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День достоинства и свободы — государственный праздник Украины. Он был установлен в 2014 году и отмечается в честь начала двух Майданов — «оранжевой революции» 2004 года и Евромайдана 2013–2014 годов.

Массовые протестные акции в 2013-2014 годах в Киеве и ряде других городов Украины привели к насильственной смене власти и бегству из страны президента Виктора Януковича. В ходе этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали депутатами Рады.

Майдан («оранжевая революция») — массовые протестные акции зимой 2004-2005 годов. По их результатам Верховный суд назначил повторное голосование во втором туре президентских выборов, по итогам которых высший пост в государстве занял Виктор Ющенко.