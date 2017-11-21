Библия заразила пользователей опасным вирусом

Специалисты обнаружили в Google Play вредоносное программное обеспечение, замаскированное под приложение для чтения Библии. Об этом сообщает The Next Web со ссылкой на отчеты компаний McAfee и Palo Alto Networks, специализирующихся на информационной безопасности.

По данным экспертов, в действительности сервис не только позволял читать Библию на корейском языке, но и превращал устройство на базе Andriod в часть бот-сети. При этом сотрудники Palo Alto Networks утверждают, что приложение находилось в официальном магазине Play Store и было одобрено модераторами, но McAfee опровергает эту информацию.

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Вредоносное ПО было загружено более 1,3 тысячи раз. Специалисты полагают, что атака была направлена в первую очередь на владельцев устройств компании Samsung. Подобное заражение обычно приводит к замедлению работы смартфонов и появлению многочисленных сбоев.

Вероятным распространителем называют хакерскую группировку Lazarus. Некоторые специалисты полагают, что за ними стоят злоумышленники из Северной Кореи.