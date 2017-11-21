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Американцы массово похлебали лукового сока ради увеличения тестостерона

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Посетители крупнейшего анонимного имиджборда 4chan начали массово пить луковый сок. На это обратило внимание издание The independent.

Пользователи имиджборда поверили в новость о том, что лук, в частности его сок, якобы повышает уровень тестостерона. Они принялись делиться своими впечатлениями и спорить о пользе сока.

Первым на необычное пристрастие посетителей 4chan обратил внимание редактор издания The Hill Уилл Соммер (Will Sommer). «Они едят лук, чтобы увеличить количество тестостерона. И все проходит не очень хорошо», — заявил он с намеком на ограниченность пользователей.

Некоторые приверженцы нового увлечения начали подозревать, что информацию о пользе лукового сока им подкинули недоброжелатели, которые задумали извести 4chan. «А ну-ка заткните свои поганые рты. Лук — это тестостерон в чистом виде», — поспешили успокоить другие участники обсуждения.

Как утверждает The independent, на самом деле, сок лука никак не влияет на рост тестостерона. Опыты, которые проводились на крысах в Исламском университете Азад (Иран), доказали, что лук увеличивает концентрацию сперматозоидов. Во время исследования грызунам вкалывали луковый сок прямиком в желудок.

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