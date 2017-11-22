В Голландии решили бороться с русофобией

Нидерландский политик и лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс собирается «бороться с русофобией». Об этом он сказал в интервью журналу Elsevier Weekblad.

По словам ультраправого политика, он рассматривает его Россию «как союзника» и хочет «предложить противовес истеричной русофобии, которая царит повсюду». Вилдерс отметил, что у Москвы и Амстердама есть общие интересы, хотя он согласен далеко не со всем, что происходит в России.

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Как добавил Вилдерс, он собирается приехать в Москву в 2018 году и выступить в Госдуме, чтобы объяснить, что «не всем в Нидерландах не нравится Россия». Политик отметил, что когда дело доходит до патриотизма, голландцы «могут поучиться у русских» (все цитаты в переводе РИА Новости).

На парламентских выборах 2017 года партия Вилдерса заняла второе место, набрав 13,1 процента голосов избирателей и получив в результате 20 мест в Палате представителей Генеральных штатов.

Герта Вилдерса неоднократно обвиняли в разжигании ненависти из-за его антииммигрантских и исламофобских высказываний.