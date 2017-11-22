Похожий на пенис батон хлеба вызвал скандал в австралийской католической школе

Австралийская католическая школа Blackfriars Priory School в городе Аделаида пообещала откорректировать памятник святому, батон хлеба в руках которого выглядит неоднозначно. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте учебного заведения.

Монумент изображает жившего в XII веке святого Доминика, который передает хлеб маленькому мальчику. Именно форма батона, который похож на пенис, вызвала насмешки местных жителей и побудила администрацию школы накрыть памятник черной тканью.

«Скульптура создана во Вьетнаме тем же мастером, что изваял статую святого Доминика на лужайке нашей школы (...) Двухмерный чертеж монумента был утвержден администрацией в мае, но при осмотре трехмерная модель была признана неоднозначной. Потому ее немедленно накрыли, местному скульптору было поручено внести коррективы», — говорится в заявлении руководства учебного заведения. Его администрация также принесла извинения.

По данным ресурса news.com.au, местные жители и интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на появления монумента. «Черт возьми, кто же это проектировал, утверждал и сооружал, что, ни у кого сомнений не возникло?» — написал один из пользователей Instagram.