Директор «Эрмитажа» призвал изменить законодательство в сфере культуры

Директор «Эрмитажа» и председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил о необходимости изменения законодательства в области культуры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Союз музеев также опубликовал соответствующее заявление для средств массовой информации на своем сайте.

«Это заявление Союза музеев не направлено против Минкультуры, с которым, кстати, у нас совпадают взгляды и убеждения на общие и принципиальные вещи, оно касается более широкого спектра вопросов, связанных не только с музеями, но в целом с государственной культурной политикой и местом культуры в обществе и дальнейших путях ее развития», — уточнил Пиотровский.

По его словам, «основной смысл этого заявления — необходимость изменения законодательства».

«Мы считаем, что культура — и здесь мы солидарны с театральными деятелями — должна быть выведена из сферы социальных услуг. Опыт показал, что когда музейная деятельность рассматривается как социальная услуга, а не как производство благ (чем культура на самом деле и является), то все законы, которые существуют для социальной сферы, оказываются культуре не просто неудобными, но даже враждебными», — заявил директор «Эрмитажа».

Пиотровский добавил, что вся существующая система тендеров наносит культуре «безумный вред», приводя к коррупциогенности и высоким расходам. По его мнению, необходимо принять «Закон о культуре», «который бы обозначил роль культуры, и музеев в частности, во всей государственной системе».

«Наши предложения заключаются в том, чтобы создать вместе с министерством специальные рабочие группы по работе, в частности, с данным законопроектом, а также совершенствованию закона "О музейном фонде", формированию государственного каталога. Мы также намерены направить [министру культуры] Владимиру Ростиславовичу Мединскому комплекс предложений по совместной работе», — добавил председатель Союза музеев.

В заявлении Союза музеев, в частности, говорится о недопустимости сведения музейной деятельности к «оказанию услуг по организации отдыха и развлечений» и последовательное выдавливание музеев в сектор свободного рынка.