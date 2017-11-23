Культпросвет
 
Последние новости
ДНР и ЛНР разобрались с предателями
Кержаков отсудил 222 миллиона рублей у обокравшего его бизнесмена
Появились подробности перестрелки в Дагестане с депутатом и детьми знати
В России поверили в ошалевших от календарей с Путиным британцев
Сотня парижских бомжей стали соседями президента Франции
Богатейший депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на Генпрокуратуру
Польский хостел запретил вход евреям и приравнял их к ворам и предателям

Директор «Эрмитажа» призвал изменить законодательство в сфере культуры

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский

Директор «Эрмитажа» и председатель Союза музеев России Михаил Пиотровский заявил о необходимости изменения законодательства в области культуры. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Союз музеев также опубликовал соответствующее заявление для средств массовой информации на своем сайте.

«Это заявление Союза музеев не направлено против Минкультуры, с которым, кстати, у нас совпадают взгляды и убеждения на общие и принципиальные вещи, оно касается более широкого спектра вопросов, связанных не только с музеями, но в целом с государственной культурной политикой и местом культуры в обществе и дальнейших путях ее развития», — уточнил Пиотровский.

По его словам, «основной смысл этого заявления — необходимость изменения законодательства».

«Мы считаем, что культура — и здесь мы солидарны с театральными деятелями — должна быть выведена из сферы социальных услуг. Опыт показал, что когда музейная деятельность рассматривается как социальная услуга, а не как производство благ (чем культура на самом деле и является), то все законы, которые существуют для социальной сферы, оказываются культуре не просто неудобными, но даже враждебными», — заявил директор «Эрмитажа».

Пиотровский добавил, что вся существующая система тендеров наносит культуре «безумный вред», приводя к коррупциогенности и высоким расходам. По его мнению, необходимо принять «Закон о культуре», «который бы обозначил роль культуры, и музеев в частности, во всей государственной системе».

«Наши предложения заключаются в том, чтобы создать вместе с министерством специальные рабочие группы по работе, в частности, с данным законопроектом, а также совершенствованию закона "О музейном фонде", формированию государственного каталога. Мы также намерены направить [министру культуры] Владимиру Ростиславовичу Мединскому комплекс предложений по совместной работе», — добавил председатель Союза музеев.

В заявлении Союза музеев, в частности, говорится о недопустимости сведения музейной деятельности к «оказанию услуг по организации отдыха и развлечений» и последовательное выдавливание музеев в сектор свободного рынка.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
kultprosvet
Культпросвет 10:58Сегодня

Сверх границ

VI Санкт-Петербургский культурный форум стал самым крупным в истории
13:1230 октября

Мединский сравнил борьбу отечественного и западного кино с Пуническими войнами

17:5722 ноября

Обновленный театр в Комсомольске-на-Амуре откроется премьерой

15:0713 ноября

Российским фильмам пообещали миллиардные сборы

Культпросвет 09:3723 октября

Поднять со дна

Из крымской галереи Айвазовского захотели сделать главный музей Юга России
12:3225 октября

ЮНЕСКО одобрило концепцию реконструкции музея на Соловках

13:5413 ноября

Мединский отчитался Путину о росте доходов музеев

20:17 9 ноября

Мединский обсудил скандал с голым актером с ректором школы-студии МХАТ

Культпросвет 10:4922 ноября

Важнейшее из искусств

Все больше россиян проводит свободное время в кинотеатрах
15:1724 октября

В Москву на Хеллоуин приедет немецкая группа Das Ich

16:1831 октября

Творческие вузы выступили против выравнивания финансирования

14:4130 октября

В Петербург приедут мировые звезды джаза

Россия
«Для них история — игрушка с лозунгом "Вперед! На Берлин!"»
Почему школьник из Нового Уренгоя был прав, пожалев солдат вермахта
Дошел до Берлина
Школьник пожалел солдата вермахта, а его затравили всей Россией
Врезавшаяся в остановку с людьми иномарка попала на видео в Красноярске
Школьники в якутском Оймяконе отправились на занятия при минус 50
Сирийский сбор
Путин, Эрдоган и Рухани обсудили будущее
Из плоти и стали
Что мы не знаем о ветеранах Афгана и Чечни
Россиянин зарезал назвавшего его геем приятеля
Все материалы
Мир
Сулейман КеримовЛазурно: российского миллиардера задержали в Ницце
Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро
Моя семья
Легендарный маньяк и его культ кровавых убийц держали в страхе всю Америку
Аргентинцы получили данные о взрыве в районе исчезновения подлодки
Сотня парижских бомжей стали соседями президента Франции
Судьба генерала: Ратко Младич умрет в тюрьме
Он убивал мусульман тысячами и не щадил даже детей
Кровавая ривьера
Франция отстреливает врагов по всему миру, пока никто не видит
В Индии рак сочли болезнью грешников
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ПлотницкийОтчалил: глава ЛНР сбежал в Россию
В Луганске стоят войска ДНР, Украина перешла в наступление
Ученые ДНР придумали способ укладывать асфальт в лужи
ДНР и ЛНР разобрались с предателями
Корнет рассказал о подробностях сговора Плотницкого с Украиной
Жители захваченного ВСУ поселка потребовали вернуть их обратно в ДНР
Плотницкий со свитой бежал в Россию
Пьяная украинка выпала из-за руля и заснула на дороге
Все материалы
Экономика
Перегрелись
Почему Норвегия отказалась от нефтяных триллионов
Защиту Улюкаева обвинили в попытках создать бессмысленный PR-фон
В «Ашане» обнаружили запретный сыр
Тинькофф Банк продолжит рекламироваться на ТВ еще два года
Россияне пожаловались на свои зарплаты
«Росатом» предложил блогерам понюхать и потрогать рутений
Россияне перешли с сигарет на махорку
Все материалы
Силовые структуры
Умар Джабраилов«Дальше буду жить красиво»
Сколько стоит пострелять у Кремля под кокаином, если вы Умар Джабраилов
Дмитрий ЗахарченкоЗаписки миллиардера
Секреты успеха полковника Захарченко
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Дети дагестанской знати ввязались в перестрелку
Сибиряк обворовывал тусовщиков у ночных клубов под видом уроков борьбы
В Ленобласти осудили водителя за наезд на ребенка в воспитательных целях
Изнасиловавшего семилетнюю девочку ульяновца через 20 лет поймали в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
Абсолютное возмездие
Россия, США и Китай готовятся к третьей мировой войне
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
«Это восприняли как наказание»
Неизвестная история борьбы России и Запада
Названа главная опасность ополаскивателей для рта
Россия создаст «Армату»-робота
Россия и Индия испытали сверхзвуковую крылатую ракету
Секретную базу США показали на видео
Все материалы
Спорт
«Игоряна с сухаряном»
ЦСКА не оставил шансов «Бенфике», Акинфеев снял проклятие Лиги чемпионов
Международная федерация оправдала пожизненно отстраненных российских лыжников
Большинство болельщиков «Халла» выступили за немедленную отставку Слуцкого
Мутко вскрыл планы МОК по отстранению всей сборной России от участия в ОИ
Лопырева изменила «Манчестер Юнайтед» с ПСЖ
Аршавину предложили работу на чемпионате мира в России
Мир оценил свои шансы на победу над Емельяненко
Все материалы
Культура
«Как назло у нас есть великое прошлое»
Почему россияне не принимают себя
«Происходящее — форма женского освобождения»
Йоаким Триер о мистической драме про лесбийскую любовь и Бога
Признак оперы
Как Дмитрий Хворостовский стал главным оперным певцом России
Авторы «Рика и Морти» рассказали трогательную историю мистера Жопосранчика
Умер Петруха из «Белого солнца пустыни»
Порноактриса отхлестала Панина
Названы лучшие альбомы года
Все материалы
Интернет и СМИ
Малые повзрослели
Почему состарившиеся школьники-миллионеры уходят с YouTube
Создана карта «вторжений инопланетян» на Землю
Сочный кусь
В чем секрет любви интернета к котам
Участника британского «Званого ужина» нашли мертвым на церковном кладбище
В сети заблокировали самый популярный детский канал в России
У админа паблика «ВКонтакте» провели обыск из-за фото «Подполковника Страпонессы»
Бразильянка покончила с собой из-за постов с ее интимными снимками
Все материалы
Ценности
Стою такая, вся в вельвете
Любимый материал американских сутенеров 1970-х снова в моде
«Грязное старье» американца продали за полтора миллиона долларов
Бейонсе предложила повесить ее на елку
Яркие мужские носки приравняли к наркотикам
Названа любимая марка одежды россиян
Дырявый пуховик оценили в 100 тысяч рублей
Бузова взбесила российского дизайнера
Все материалы
Путешествия
Второй нос
Попробовать 108 вин за четыре дня и не умереть
Японцев арестовали за секс в отеле
Ростуризм предупредил об угрозе терактов в ЕС и США в новогодние праздники
Пропавшую «Любовь Орлову» вынесло на пляж в Калифорнии
Кадыров позвал россиян в Чечню на новогодние праздники
Россияне увлеклись поездками в Хельсинки
Составлена карта самых опасных мест для туристов
Все материалы
Из жизни
Сомнительное удовольствие
Библейский потоп, ужасные казни и другие забавы в самых странных парках мира
«Не надо меня спасать»
Звездный путешественник нашел тайное племя головорезов, ввязался в войну и выжил
«Девочку из России тут никто не ждет»
История сибирячки, перебравшейся в Нидерланды
Нападение циркового тигра на пенсионера сняли на видео
Робот из аниме свел пару
Китаянка увидела невесту сына и покончила с собой
Эмилио Эстевес в роли Билли КидаМалыш на миллион
Легендарный головорез Дикого Запада передал привет из прошлого
Все материалы
Что. Вы. Наделали
Как мы потеряли идеальный Porsche и снова его нашли
«Американец», который смог
Самые невероятные версии Chevrolet Corvette, от которых сносит крышу
Мистер Спок
Мы пощупали новейший Aston Martin Vantage и делимся первыми впечатлениями
Из бананов и палок
Что получается, когда машины пытаются делать в Уганде, Кении и других странах
В Bentley Bentayga добавили крепления для ружей
Tesla «сжигает» деньги со скоростью 480 тысяч долларов в час
Ferrari 599 GTB Fiorano переделали в 930-сильный дрифт-кар
Все материалы
Ловушка для планктона
Тест: Какой офис идеально вам подходит
Это чисто Питер
Сколько стоят квартиры в воспетом Шнуром городе на Неве
Берите две
Пять стран, где ипотеку дают под смешной процент
«Моя бывшая живет на помойке»
Москвич сделал из жены бомжа, и ему не стыдно
Московская пенсионерка пригрозила взорвать дом после ссоры с консьержкой
Квартирант убил хозяина жилья из-за требования прибраться
Названа сумма самого высокого налога на квартиру в Москве
Все материалы