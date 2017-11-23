На родине Хворостовского пройдут спектакли его памяти

Красноярский государственный театр оперы и балета поставит два спектакля памяти народного артиста России Дмитрия Хворостовского, ушедшего из жизни после тяжелой болезни в среду, 22 ноября, сообщает «Наш Красноярский край».
26 ноября состоится опера «Трубадур», в которой Хворостовский играл не только в красноярском театре, но и на других оперных сценах. 1 декабря будет поставлен спектакль «Пиковая дама», который стал знаковым для оперного певца: в 1985 году он исполнил одну из первых серьезных партий.
22 ноября родственники певца сообщили, что он скончался после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. Перед смертью он завещал кремировать прах и похоронить в двух местах: Москве и Красноярске.
Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России. Хворостовский также был меценатом: только для Русфонда он сыграл три благотворительных концерта и собрал свыше 46 миллионов рублей, которые пошли на лечение тяжелых недугов 113 детей.