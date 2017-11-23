Англичане прокатились по Европе на танке из универсала

Четверо автолюбителей из Англии превратили универсал Volvo V70 в импровизированный танк. Они снабдили машину подобием брони, бутафорской башней с орудием, нанесли камуфляж и отправились в путешествие по Европе, пишет The Daily Mail.

На то, чтобы придать машине облик танка, друзья потратили около 50 часов, используя в основном различные подручные материалы. Когда они закончили, то отправились в трехдневный тур, маршрут которого пролегал по дорогам Франции, Швейцарии, Италии и Люксембурга. Поездка стала частью благотворительной акции.

Вернувшись домой, автолюбители продали свое творение на eBay за 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 194 тысяч рублей).

По воспоминаниям одного из участников тура Грэма Смита, некоторые пограничники принимали их машину за настоящий танк, но в итоге силовики находили переделанный универсал забавным. Где-то представители властей были серьезнее: например, швейцарцы обыскали автомобиль, а итальянцы спросили, не везут ли англичане с собой оружие. «Это реально было очень смешно», — добавил Смит.