В Красноярске появился картонный памятник «пиксельному» Ленину

В Красноярске возле музейного центра «Площадь мира» появился памятник «пиксельному» Владимиру Ленину из игры Minecraft. Фотографии монумента опубликованы в сообществе музея «ВКонтакте».

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Созданная художники Александром Закировым и Иваном Тузовым скульптура в полный рост из гофрокартона выполнена в стиле воксель-арт. Она стала частью арт-проекта «Городские истории» творческого объединения «Кипиш-град». Инсталяции посвящены «городским артефактам и архитектурным кодам». Фигура Ленина в данном случае стала отсылкой к прошлому музейного комплекса, который до 1991 года назывался 13-м филиалом Центрального музея Ленина.

При этом красноярские коммунисты уже объявили, что будут требовать убрать памятник. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» первый секретарь красноярского отделения КПРФ Петр Медведев подчеркнул, что партия намерена создать специальную комиссию, которая и будет добиваться демонтажа статуи. «Это, конечно, кошмар. Это кощунство, издевательство. Мы его снесем», — добавил коммунист.



