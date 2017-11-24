Трилогию «Властелин колец» покажут в трех городах России

В Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске покажут трилогию Питера Джексона «Властелин колец». Показы организовывает компания «Иноекино», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 24 ноября.

Зрителям представят расширенные версии фильмов «Братство кольца», «Две крепости» и «Возвращение короля» продолжительностью 228, 235 и 263 минут соответственно. Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

В Москве ленты покажет кинотеатр «КАРО 11 Октябрь» 14-16 декабря. В Санкт-Петербурге сеансы пройдут в «Авроре», в Новосибирске — в «Победе» 8-10 декабря. Билеты можно приобрести на сайте inoekino.com и в кассах кинотеатров.

Кинотрилогия «Властелин колец» — самая знаменитая экранизация работ британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. Мировая премьера первой части «Братство кольца» состоялась в конце 2001 года. Последняя часть, «Возвращение короля», вышла в 2003-м. Джексон также снял серию фильмов по повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».