Французские полицейские обстреляли машину с мигрантами

Французские полицейские открыли огонь по автомобилю, перевозящему мигрантов, в портовом городе Кале. Стражи порядка хотели проверить у водителя документы, то тот направил машину прямо на них, сообщает в воскресенье, 26 ноября, The Straits Times.

Во время стрельбы никто из мигрантов не пострадал, но один из офицеров полиции получил травму колена, когда на него наехал автомобиль.

Шесть иракцев и трое афганцев, находящихся в машине, были задержаны.

Ранее в субботу пять мигрантов получили ранения в результате перестрелки между афганскими беженцами в Кале, передает Reuters. Троих отвезли в больницы города, одного с тяжелой травмой доставили в Лилль, еще одному оказали помощь на месте. В правоохранительных органах назвали этот инцидент дорожным конфликтом.

Кале — ключевой пункт для мигрантов, стремящихся попасть из Франции в Великобританию через пролив Ла-Манш. В городе существовал огромный лагерь для беженцев, но его снесли в конце 2016 года. В нем проживало около десяти тысяч человек.