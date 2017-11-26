Индийские врачи извлекли из пациента семь килограммов железа

Хирурги одной из клиник в индийском городе Сатна (штат Мадхья-Прадеш) извлекли из пациента семь килограммов посторонних металлических предметов. Об этом сообщает The Independent.

35-летний мужчина по имени Максуд Хан поступил в клинику с жалобами на боли в области желудка. «Мы решили провести эндоскопию и были потрясены, увидев в желудке монеты, гвозди, болты и гайки. Ничего подобного в нашей практике не встречалось», — рассказал врач Прянк Шарма. По его словам, пациент скорее всего страдает психическим расстройством.

Родственники Хана, рассказали, что он работает велорикшей и клиенты зачастую расплачиваются с ним мелочью. По словам близких, мужчина в последнее время страдал от депрессии и, вероятно, глотая монеты и другие мелкие железные предметы, старался избавиться от хандры.

В настоящее время жизнь Хана вне опасности, он пообещал больше не глотать металл.

Издание напоминает, что аналогичный случай произошел в городе Бхатинда в штате Пенджаб в 2015 году. Тогда врачи извлекли из желудка 34-летнего мужчины 40 монет, 150 гвоздей и другие посторонние предметы.