Израильский министр уволился из-за несоблюдения шаббата

Министр здравоохранения Израиля Яков Лицман подал в отставку в знак протеста из-за субботнего ремонта железных дорог. Об этом сообщает Reuters.

Как поясняет агентство, Лицман — ортодоксальный иудей. Тора запрещает евреям работать в субботу.

«Я старался любым способом предотвратить несоблюдение шаббата, но потерпел неудачу. Я больше не могу быть министром после того, как был нанесен такой удар субботе — одной из вечных ценностей еврейского народа», — сказал министр.

В большинстве израильских городов по субботам не работает автобусное и железнодорожное сообщение, но регулярно проводятся ремонтные работы, уточняет Reuters.

Лицман возглавляет ультраортодоксальный блок «Яхадут ха-Тора» («Объединенный иудаизм Торы»), его представители занимают шесть из 120 мест в израильском парламенте.