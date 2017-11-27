В России начала работу букмекерская компания bwin

В России начала работать букмекерская компания bwin. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные компании. Этот бренд в России управляется ООО «Диджитал беттинг», ведущей деятельность на основании лицензии ФНС.

Компания bwin основана в 1997 году, бренд принадлежит игровому холдингу GVC. Партнерские соглашения с брендом bwin имеет ряд европейских футбольных клубов, в числе которых «Боруссия» Дортмунд, «Атлетико Мадрид», «Севилья», «Валенсия» и другие. С 2007 по 2013 год bwin также являлась основным и титульным спонсором ФК «Реал Мадрид». В июне 2017 года бренд bwin был официально представлен в России.

