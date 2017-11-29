В Подмосковье подписали контракт на строительство путепровода в Реутове

В Подмосковье построят путепровод через железнодорожные пути на 16-м км Горьковского направления Московской железной дороги в городском округе Реутов. Соответствующий контракт заключили подведомственное Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Мособласти ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» и ООО «Горкапстрой», об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в среду, 29 ноября.

«Городской округ Реутов — один из самых динамично развивающихся, инвестиционно-привлекательных городов Московской области как для жилой, так и для промышленной застройки. Строительство нового путепровода обеспечит эффективные транспортные связи двух автомобильных дорог — М-7 "Волга" и Носовихинского шоссе, а также позволит ликвидировать пересечение железнодорожных путей и дорог в одном уровне», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

Финансирование строительства будет производиться за счет средств регионального дорожного фонда, стоимость работ оценивается в два миллиарда рублей, уточнили в профильном ведомстве. Проектом, в частности, предусмотрено строительство магистральной улицы в створе улицы Транспортной с возведением путепровода через Горьковское направление МЖД в районе станции Реутов. Объект пройдет в 500 метрах на северо-восток от существующего переезда.

«Расчетная скорость движения по четырех полосному путепроводу (по две полосы движения в каждом направлении) – 40 км/ч. Перспективная пропускная способность — порядка 31 тысячи автомобилей в сутки», — уточнил исполняющий обязанности директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» Владимир Локтев.

Строительство путепровода начнется в декабре 2017 года, завершение работ запланировано на 2019 год.