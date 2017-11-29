Тайсон задумался об открытии школ бокса в Москве через бизнес-навигатор МСП

Американский боксер Майк Тайсон собирается открыть в Россию сеть школ бокса, сообщил корреспондент «Ленты.ру» с Synergy Global Forum, проходящего в Москве.

На полях форума Тайсон дал указание своему менеджеру Дэвиду Барнсу зарегистрироваться на портале Бизнес-навигатора МСП с целью поиска наиболее подходящих мест для открытия в Москве сети школ бокса.

По информации «Ленты.ру», регистрация на портале Бизнес-навигатора МСП была подтверждена 28 ноября в 20:46 по московскому времени.

«Проявленный интерес свидетельствует о том, что российский рынок был и остается привлекательным, а предоставление современных цифровых инструментов дает предпринимателям возможности существенного снижения финансово-экономических рисков» - заявил генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман.

Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и 6 поражений, — один из самых известных боксеров в истории бокса. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира.

На сегодняшний день портал Бизнес-навигатора МСП, созданный Корпорацией МСП, охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тысяч человек и столицы отдельных субъектов Российской Федерации. Всего в период с сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 641 395 пользователей, 462 896 из них — субъекты МСП.

