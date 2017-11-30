В России наградят авторов электронной литературы

Компания ЛитРес анонсировала проведение очередной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов, цель мероприятия — «поиск и поощрение новых авторов и произведений на русском языке, которые до сих пор не были опубликованы крупными издательствами, а также популяризация легального чтения и прослушивания книг в интернете».

Отмечается, что с 2017 года «Электронная буква» будет проводиться в поддержку начинающих авторов и чтецов — побороться за награду сможет любой писатель, в том числе никогда прежде не публиковавший свои книги в бумажном виде, а также любой желающий стать голосом аудиокниги.

С 1 декабря жюри начнет принимать заявки в номинациях «Проза, крупная форма», «Проза, малая форма», «Поэзия» и «Лучший Чтец». В июне станет известен лонг-лист премии, в сентябре будет представлен короткий список. Победителей объявят 12 октября 2018 года. Правила конкурса и подробности можно узнать на сайте премии.

Компания ЛитРес учредила премию «Электронная буква» в 2011 году.