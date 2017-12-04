Число ямальских безработных снизилось на 20 процентов

На Ямале официальное число безработных снизилось по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 20,9 процента, пишет yamal.kp.ru в понедельник, 4 декабря.

В регионе официально не трудоустроены всего 1,8 тысячи человек. К концу года, по прогнозу правительства ЯНАО, эта число не превысит 2,7 тысячи.

Администрация округа, по данным издания, также сообщила о падении уровня инфляции: 103,3 процента за 9 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016-м, по отношению к 2015-му тот же показатель составлял 107,3 процента.

До 2020 года на Ямале ожидают рост реальных доходов населения на 2,5-5,9 процента (в зависимости от варианта прогноза).

