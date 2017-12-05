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Выбрана модель года

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Адва Абоа
Адва Абоа

В Лондоне вручили премии Fashion Awards лучшим британским и зарубежным модельерам и моделям. Статус модели года достался британке Адва Абоа (Adwoa Aboah), сообщает The Telegraph.

Ее основной соперницей была 16-летняя Кайя Гербер. Премия «Дизайнер года» присуждена Рафу Симонсу, а Донателла Версаче была признана иконой моды.

Адва Абоа — британская модель, феминистка и активный борец за права людей с ментальными болезнями.

Церемонию награждения самой престижной премией в модной индустрии Fashion Awards 2017 в Royal Albert Hall 4 декабря провели персонаж «Маппет-шоу» Мисс Пигги и редактор и модный эксперт Дерек Бласберг (Derek Blasberg).

Мисс Пигги неоднократно участвовала в мероприятиях премии Fashion Awards, но в качестве ведущей выступила впервые.

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