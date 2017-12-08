Американец выпорол и обрил свою дочь за установку приложения

Видео: dailymail.co.uk

Американец выпорол и обрил налысо свою дочь за установку приложения Snapchat. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летний Алекс Харрисон (Alex Harrison) из штата Луизиана поделился видео избиения дочери через Snapchat и Facebook (сейчас ролики уже удалены). В начале видео он кричит: «Она хочет быть взрослой, так пусть получит по заднице и лишится волос! В школе надо впахивать, а не пользоваться чертовым Snapchat». В видео он упоминал, что девушка учится в 9 классе, это значит, что ей 14 или 15 лет.

Затем он выпорол ее и обрил ее голову. «Вот, что значит, быть взрослой», — говорит он ей после всех экзекуций. Все это время девушка плакала и кричала. После публикации видео мужчину арестовали за жестокое обращение с детьми, сейчас он находится под стражей.

Snapchat — приложение для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео, которое очень популярно у американских подростков и молодежи.