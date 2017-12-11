В Москве открылась выставка «Три века Кармен»

В Москве проходит мультимедийная выставка «Три века Кармен». Экспозиция открылась в помещении Международного культурного центра «Фламенкерия» в Басманном районе, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выставка «рассказывает не только о том, какой в разные времена видели Кармен во Франции, России и самой Испании, но и раскрывает причины загадочной тяги россиян к испанской истории и культуре, раскрывает общность бессмертной оперы Жоржа Бизе и чеховской "Чайки"», — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли объекты, предоставленные историко-просветительским проектом «Маленькие истории» Андрея Кирпичникова.

Фото: Богдан Калошин 1 /6

«Образ севильской цыганки Кармен уже почти два столетия притягивает читателей и зрителей, вдохновляет художников и режиссеров, вызывает яростные споры искусствоведов. Кто она такая, эта Кармен, чем эта героиня новеллы Проспера Мериме привлекла Жоржа Бизе и почему ее образ по сей день кажется столь близким для россиян?» — сообщается в описании

Среди экспонатов — винтажная туалетная вода «Кармен», либретто и ноты постановок оперы Бизе разных стран и эпох, отрывки из кинофильмов, фарфоровые статуэтки, старинные открытки.

Вход на экспозицию свободный. Подробности можно узнать на сайте.