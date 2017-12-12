На Ямале предложили разместить новый спасотряд для Северного Урала

В 2018 году на Северном Урале будут создавать новый спасательный отряд, сообщил журналистам начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, передает ТАСС.

«Мы предлагаем Ямал. Но будет ли это Ямал или Ханты-Мансийский автономный округ, — вопрос ближайшего решения, — отметил Диденко. — Планируем туда и вертолет в арктическом исполнении, чтобы можно было на дальние расстояния при низких температурах реагировать».

Также на вооружении отряда планируется поставить гусеничную технику, предназначенную для автономной работы в условиях Крайнего Севера, в заснеженных и болотистых местах.

Основанием для создания нового подразделения МЧС стали арктические промышленные и инфраструктурные проекты. «Активно развивается порт Сабетта, идет освоение Севера по другим направлениям, которые потребуют применения спасательных сил», — подчеркнул начальник регионального центра ведомства.

