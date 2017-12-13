«Норникель», «En+ Group», СУЭК и СГК инвестируют в развитие Красноярского края

В Москве на территории постоянного представительства Красноярского края при правительстве Российской Федерации состоялось подписание меморандума о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных проектов на территории региона с владельцами и руководителями «Норникеля», «En+ Group», группы СУЭК и СГК.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс, президент «Норникеля» Владимир Потанин, акционер компании «En+ Group» Олег Дерипаска, акционер компании СУЭК Андрей Мельниченко.

Меморандум предусматривает меры по повышению добавленной стоимости производимой на территории края промышленной продукции, подготовке квалифицированных кадров, внедрению инновационных технологий, совершенствованию инфраструктуры.

Смысл подписанного меморандума — в инвестициях в развитие Красноярского Края, подчеркнул Александр Усс. «Но на мой взгляд, значение этого документа гораздо шире и оно определено в термине «взаимодействие». Речь идет о взаимодействии между крупными компаниями, интересы которых представлены на территории Красноярского Края. Эта работа уже ведется, но я уверен, что потенциал ее далеко не исчерпан и в условиях координации и работы плечом к плечу может быть достигнут более серьезный синергетический эффект», — заявил исполняющий обязанности губернатора.

Общий объем инвестиций «Большой тройки» Красноярского края – «Норникеля» Владимира Потанина, группы En+ Олега Дерипаски и группы СУЭК и СГК Андрея Мельниченко — составит порядка 584 миллиардов рублей. Основную часть этих средств планирует вложить «Норникель». Только на экологическую программу в ближайшие 5 лет для решения проблемы утилизации диоксида серы на производстве, будет потрачено около 150 миллиардов рублей, рассказал Владимир Потанин.

Еще около 267 миллиардов рублей до 2020 года компания направит на проекты в сфере добычи полезных ископаемых, промышленного производства, инфраструктуры энергетики, транспорта и связи. А также на проекты, связанные с социальной жизнью региона, такие как зимняя Универсиада-2019, генеральным партнером которой является компания Владимира Потанина, реконструкция аэропорта Норильска, масштабная программа переселения жителей Крайнего Севера в более комфортные для жизни регионы России, поддержка и развитие спорта в регионе.

Олег Дерипаска также поддержит экономическое развитие в крае. En+ планирует выделить до 2023 года порядка 102 миллиарда рублей, из них около 70 миллиардов рублей на модернизацию Красноярского алюминиевого завода, который давно является раздражающим фактором для жителей Красноярска. Кроме того, компания обещает завершить строительство и запустить в эксплуатацию новый терминал красноярского аэропорта Емельяново и железнодорожную линию от города до аэропорта.

Инвестиции СУЭКа в приоритетные направления развития региона в рамках подписанного меморандума составят около 25 миллиардов рублей. Кроме того, Сибирская генерирующая компания проработает проекты развития и модернизации энергообъектов на сумму от 40 до 60 миллиардов рублей.

Органы исполнительной власти Красноярского края, в свою очередь, взяли на себя обязательства обеспечить инвесторам благоприятные налоговые условия и всестороннюю организационную поддержку. Информацию о всех реализуемых в крае инвестпроектах планируется размещать на специальном двуязычном интернет-портале krskinvest.ru.

Предусматривается, что на ближайшем Красноярском экономическом форуме будет создана специальная группа, которая проследит за ходом реализации меморандума.

