Rambler&Co, «Синема Парк», «Формула Кино» и «Азбука-Аттикус» станут одним холдингом

В ближайшее время Rambler&Co, кинотеатры «Синема Парк» и «Формула Кино», а также издательская группа «Азбука-Аттикус» объединятся в группу компаний под единым управлением. В результате будет создана уникальная кросс-медийная экосистема, охватывающая сразу «все экраны»: мобильный, компьютерный, Smart TV и киноэкран.

Вертикально-интегрированная структура будет осуществлять полный цикл деятельности от создания контента (как в текстовом, так и в аудиовизуальном виде) до его дистрибуции, показа, а также технологической и маркетинговой поддержки, с возможностью максимального вовлечения аудитории посредством единой программы лояльности, соединяющей онлайн- и офлайн-продукты и сервисы. Для этого уже имеющиеся медийные, кинотеатральные и издательские активы будут дополнены производством и дистрибуцией контента, а также online-кинотеатром.

Уникальная для России по охвату направлений консолидация позволит новому кросс-медийному холдингу стать стратегически гибкой структурой с высокой операционной эффективностью. К работе будет привлечена лучшая управленческая команда, включающая в себя международных специалистов. Возглавит группу компаний Роман Линин, занимающий в настоящее время должность генерального директора Объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

«Одной из ключевых задач современных медийных бизнесов является формирование тесной взаимосвязи с потребителями, интимное понимание их предпочтений и интересов и обеспечение гибкого и индивидуального подхода к каждой группе потребителей. Интеграция активов с десятками миллионов онлайн- и офлайн-потребителей экспоненциально увеличивает возможности для удовлетворения любого спроса. Наличие в цепочке производства и дистрибуции контента, в том числе на онлайн-площадке, открывает новые возможности, которым трудно найти аналог в мире. Эта уникальная медийная стратегия в совокупности с операционной эффективностью имеет большое и интересное будущее», — отметил Линин.

«Консолидация медиа активов и концентрация усилий всех участников нового альянса на производстве и дистрибуции качественного контента дает мне возможность сказать, что это станет одним из крупнейших на территории России предприятий с фокусом на информационно-развлекательный контент и связанные с этим сервисы и услуги. Оно будет построено на собственных аудиторных технологиях, а также собственной дистрибуции в онлайн- и офлайн-средах. Наша задача, используя аудиторные данные и имеющиеся в распоряжении каналы коммуникаций, дать возможность увидеть максимально релевантный и качественный контент, а также предложить сопутствующие сервисы аудитории, которая уже сейчас составляет 57 миллионов человек», — добавил первый заместитель генерального директора группы компаний Rambler&Co Максим Тадевосян.

Тадевосян также уточнил, что с 1 января 2018 года бизнес-партнеры холдинга получат доступ к интегрированным маркетинговым решениям в онлайн- и офлайн-средах для коммерческих коммуникаций с экономически активной аудиторией. При этом характеристики создаваемой среды указывают на то, что качество контактов с рекламными сообщениями будет заведомо высоким. «Мы уверены, что в новых реалиях эффективная коммуникация брендов с потребителями может быть построена только в качественном контентном окружении, подкрепленном технологиями и аудиторными данными», — подытожил он.