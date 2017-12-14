Президент признал правоту Минэкономики в оценках роста экономики

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе ежегодной пресс-конференции, назвал рост российской экономики очевидным фактом. Глава государства признал правоту Министерства экономического развития в оценках роста экономики.

«На сегодняшний день идет явное оздоровление и рост экономики. Так что здесь Минэкономразвития и Орешкин (министр экономического развития Максим Орешкин — прим. «Ленты.ру») были объективными», — отметил президент.

«Что касается роста экономики, она все-таки растет. Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет. У нас рост ВВП — 1,6 процента, рост промышленного производства — тоже 1,6 процента», — сказал глава государства.

Глава государства отметил, что очень хорошие темпы роста демонстрирует автопром, химическая промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство. «В этом году опять будет где-то под три процента по результатам года — рекордный урожай», — заявил он.

Президент также отметил рост российского экспорта. «Растет экспорт. Он приобрел очень масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по объему экспорта зерновых. Это блестящий показатель», — подчеркнул президент.

Растёт экспорт. Он приобрёл очень масштабный характер. Мы вышли на первое место в мире по объёму экспорта зерновых. Это блестящий показатель. Поэтому рост есть.

Президент пояснил, что рост основывается на ряде факторов. «Во-первых, на том, что всё-таки мы преодолели два известных шока, которые пережили в середине 2014-го, в 2015 году. Какие? Это резкое снижение цен на энергоносители. Оттуда мы получали, как известно, и в значительной степени до сих пор получаем основные доходы в бюджет», — отметил он. Еще один негативный момент — это внешние ограничения или так называемые санкции. Путин отметил, что санкции повлияли на российскую экономику, однако все же не так, как снижение цен на нефть.

Развитие экономики страны, по словам президента, стало больше опираться на внутренний спрос, что чрезвычайно важно для любой экономики.

«Что еще говорит о том, что мы вышли не только из рецессии, но перешли в стадию уверенного развития, именно уверенного развития? У нас инвестиции в основной капитал — 4,2 процента. Обратите внимание, я сказал, что рост ВВП — 1,6, а инвестиций в основной капитал – 4,2. Это что значит? Это значит, что вложения в развитие в два раза, даже больше, чем в два раза, превышают то, что достигнуто сейчас. Это значит, что даже на ближайшую среднесрочную перспективу дальнейшее развитие уже гарантировано. Уже деньги туда вложены, в эти проекты», — пояснил Путин.

В нынешнем году, отметил он, прямые иностранные инвестиции достигли 23 миллиардов долларов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, и лучший показатель за предыдущие четыре года, отметил он.

Российский лидер подчеркнул, что в текущем году в стране отмечается рекордно низкая инфляция в новейшей истории — на уровне 2,5 процента в годовом выражении.

Согласно оценке Минэкономразвития, темпы роста ВВП России в текущем году будут на уровне 2 процентов. Базовый прогноз ведомства предполагает рост экономики на 2,1 процента.

Инфляция по итогам ноября составила 2,5 процента. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года она будет на уровне 2,5-2,6 процента. По оценке Банка России, инфляция приблизится к 4 процентам.

