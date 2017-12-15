Новый год с севастопольцами отпразднуют участники шоу «Голос»

Власти Севастополя по поручению губернатора Дмитрия Овсянникова подготовили для жителей разнообразную программу праздничных мероприятий в преддверии Нового года и Рождества. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального правительства в пятницу, 15 декабря.

«Севастополь, как южный город, не часто радует детей снегом и традиционными зимними развлечениями, поэтому я дал поручение разработать такую новогоднюю программу, которая бы никого не оставила равнодушным, была интересна и взрослым, и детям, и севастопольцам, и гостям города», — пояснил эту инициативу Овсянников.

Так, открытие главной елки города состоится 16 декабря на площади Нахимова. «Гостей ждет выступление звезд КВН и городских коллективов, торжественное появление Деда Мороза. Но главной изюминкой праздника станет передача снежинок с главной елки на праздничные елки, установленные в районах города», — рассказала начальник Главного управления культуры Ирина Демидова.

Там же 31 декабря горожане отметят наступление Нового года: все гости праздника перенесутся на новогоднюю площадь XIX века с шестиметровой горкой, ярмаркой, живой музыкой и народными гуляниями, говорится в сообщении. Кульминацией праздника станет концерт, в котором примут участие участники шоу «Голос».

Как отметил помощник губернатора Олег Беркович, разнообразие новогодних мероприятий поспособствует привлечению в регион туристов. «Это будет праздник, ради которого стоит приехать в такой нехарактерный для новогодних каникул регион, как Севастополь. Одно из главных преимуществ города — погружение в его богатое историческое прошлое может создать интересное прочтение для такого теплого и любимого праздника, как Новый год», — подчеркнул он.

Начиная с 16 декабря и до конца месяца новогодние мероприятия будут проходить на разных городских площадках ежедневно.