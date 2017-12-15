В Историческом парке ответили на претензии к выставке про царей

Организаторы выставок Исторического парка «Россия — моя история» ответили на претензии «Вольного исторического общества» (ВИО), пожаловавшегося министру образования России Ольге Васильевой на неточности в экспозиции, посвященной русским царям. Обращение опубликовано на сайте организации.

«В экспозиции без всякого ложного триумфализма и панегириков рассказывается о деятельности царей и императоров. Говорится об их победах и поражениях, ошибках и неверных решениях», — объяснили организаторы выставки. Они по пунктам разобрали претензии ВИО, которые появились на сайте общества 7 декабря.

В частности, Исторический парк открестился от «обеления Ивана Грозного», указав на то, что на выставке есть целый стенд, посвященный опричнине. По словам организаторов, это не единственная претензия, которую можно объяснить только невнимательностью критиков из «Вольного исторического общества».

«Вольное историческое общество [пишет]: "Обвинение в адрес декабристов, якобы сотрудничавших с иностранными разведками, — подкреплено ли документально? Находит ли подтверждение во всем корпусе сохранившихся источников?" Это уже пример совсем буйной фантазии. Никогда даже упоминания об "иностранных разведках" в материалах, связанных с декабристами, в экспозиции не было», — подчеркнули представители Исторического парка.

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