В преддверии новогодних праздников спасатели и пожарные Подмосковья начали проводить профилактические рейды по местам хранения и продажи пиротехнических изделий, сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 18 декабря.

В частности, специалисты пожарного надзора напоминают продавцам требования пожарной безопасности, а с жителями общаются на тему правильного использования пиротехники. «Запускать пиротехнику в новогодние праздники можно только на специально отведенных для этого площадках. На них будет организовано дежурство пожарных и спасателей. В прошлом году было определено 359 таких площадок», — отметил зампред.

Пестов добавил, что адресные перечни площадок этого года в настоящее время актуализируются органами местного самоуправления совместно с ГУ МЧС по Московской области.

Приобретать петарды и фейерверки необходимо только в специализированных магазинах, при покупке пиротехнических изделий необходимо ознакомиться с сертификатами на продукцию, проверить срок годности, а перед использованием – внимательно изучить инструкцию по применению. Также важно помнить, что использование любой пиротехники в закрытых помещениях (в квартирах, залах, кабинетах) запрещено, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.