Россиянин повторил трюк Жан-Клода Ван Дамма перед елкой

Житель Воронежа повторил трюк Жан-Клода Ван Дамма и сел на шпагат между двумя легковыми автомобилями. На размещенное на YouTube видео обратило внимание издание «Моё! Онлайн».

В отличие от бельгийского актера, который медленно садился между грузовиками Volvo на поперечный шпагат (ноги разведены в стороны), герой воронежского видео сидит на продольном шпагате (ноги разведены вперед и назад), не меняя позы. Машины в это время медленно едцт по парковке Центрального парка перед новогодней елкой. При этом ноги молодого человека частично скрыты за опущенными стеклами.

Вирусная реклама Volvo с Жан-Клодом Ван Даммом была снята в 2013 году и послужила основой для множества пародий и подражаний. В ноябре того же года мэр шведского города Хеганес сел на шпагат между двумя едущими «Фольксвагенами», а в 2016 году белорусский каскадер Денис Блохин воспроизвел знаменитый трюк с большегрузными самосвалами «БелАЗ».

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