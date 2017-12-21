Заместитель премьера Британии попался на порно и уволился

Глава аппарата британского правительства Дэмиан Грин подал в отставку на фоне скандала с обнаружением порнографических материалов на его офисном компьютере. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Фактического заместителя премьер-министра попросили уйти в отставку после проведенного расследования. Причиной недовольства стали его лживые утверждения о том, что он якобы не знал о наличии порно в своем офисном компьютере в 2008 году. Он заявлял, что полиция не рассказала ему о пикантной находке, а сам он на работе не скачивал и не просматривал подобные файлы.

В администрации премьер-министра сочли высказывания Грина «неточными и вводящими в заблуждение».

По утверждению СМИ, Грин является близким другом премьера Терезы Мэй. Его отставка сделает главу правительства гораздо более одинокой в коридорах власти.

Это уже третье громкое увольнение в британском правительстве за последнее время. 1 ноября министр обороны Майкл Фэллон покинул пост после обвинения в домогательстве к журналистке. 9 ноября ушла в отставку министр международного развития Великобритании Прити Патель. Мэй обвинила ее в тайных встречах с израильскими политиками.

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