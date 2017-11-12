Сорок депутатов британского парламента попросили Терезу Мэй уйти

Сорок депутатов британского парламента подписались под письмом о недоверии премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает The Sunday Times.
Решение парламентарии-консерваторы приняли после предупреждения Евросоюза о возможной приостановке до марта переговоров о новом торговом соглашении после Brexit. Ожидалось, что они завершатся в декабре. Депутаты недовольны, что Мэй затягивает эти переговоры, они также отмечают, что у нее нет четкой позиции по принципиальным вопросам.
Газета отмечает, что для запуска перевыборов лидера консерваторов нужны 48 подписей.
Ранее были вынуждены уйти в отставку два министра кабинета Мэй, напомнило издание. По данным журналистов, еще двое — министр труда Дэмиен Грин и глава МИД Борис Джонсон — также могут покинуть свои посты.
По результатам опроса общественного мнения, большинство консерваторов считают, что премьер-министр Тереза Мэй должна подать в отставку после завершения процедуры выхода из Евросоюза в 2019 году.
Решение о выходе Великобритании из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в Евросоюзе поддержали более половины проголосовавших.