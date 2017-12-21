2018 год отменили из-за смерти героини Мэрил Стрип в Mamma Mia 2

В сети появился трейлер музыкального фильма Mamma Mia 2. Ролик опубликован на YouTube-канале Universal Pictures в четверг, 21 декабря.

Видео разочаровало поклонников оригинальной картины. Пользователей сети возмутило то, что в трейлере нет новых кадров с участием Мэрил Стрип, сыгравшей роль Донны Шеридан в первом фильме, а остальные персонажи упоминают ее в разговорах в прошедшем времени. «Твоя мать была самым смелым человеком, которого мы знали», — говорит, например, одна из героинь. Фанаты решили, что создатели решили «убить» Донну.

«Если чертова Донна Шеридон мертва в Mamma Mia 2, я подаю в суд», — написала @bethsmiffy. Многие юзеры ее поддержали.

«Если в Mamma Mia 2 Донна умерла, то 2018 год отменяется», — решила @bereniceswolfe.

Фильм выйдет на экраны летом следующего года.

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