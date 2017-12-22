В России покажут фильмы Нолана в оригинале

В трех городах России пройдет ретроспектива режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 22 декабря.

Показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Организатором выступает компания «Иноекино». Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами.

Зрителям представят шесть картин: «Помни», «Начало», «Интерстеллар», «Престиж», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте.