Губернатор Подмосковья отложил вопрос о переизбрании до президентских выборов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев решит вопрос о своем участии в губернаторских выборах после президентских. Об этом он сообщил в субботу, 23 декабря, «Интерфаксу».

«Сейчас президентские выборы. Пройдут президентские выборы, будем думать о губернаторских», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Андрей Воробьев занимает должность главы подмосковного региона с сентября 2013 года, до этого почти год он был исполняющим обязанности губернатора.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!