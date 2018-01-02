36 человек погибло после падения с высоты 100 метров в Перу

36 человек погибло в результате столкновения автобуса с грузовой фурой в Перу. Об этом со ссылкой на представителя дорожной полиции сообщает перуанский телеканала Canal N.

Инцидент произошел в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола» (Curva del Diablo). После столкновения автобус с примерно 50 пассажирами упал в пропасть с высоты 100 метров. Проведение спасательной операции осложняется географией места крушения.

14 декабря электричка протаранила школьный автобус во Франции. В результате погибло четверо детей.